شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: تأجيل قمة اليد بسبب المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر، تأجيل قمة كرة اليد بين القطبين الأهلي والزمالك، التي كان مقررا لها غدا في ختام منافسات بطولة الموسم الماضي لدوري المحترفين.

وأكد رئيس الاتحاد أن لجنة المسابقات أبلغت القطبين منذ أمس الأول بقرار التأجيل لأجل غير مسمى، موضحا أن السبب وراء تأجيل القمة راجع لعدة أسباب هامة أبرزها الاستعداد للمونديال. وقال هشام نصر: «لا صوت يعلو على صوت المونديال والأهم عندنا خارطة طريق المستقبل واستعدادات المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر يناير من العام المقبل 2021».

وأوضح نصر أن استعدادات المنتخب تعاني من عدة أزمات خاصة فيما يخص صعوبة توفير مباريات ودية دولية بعد نسف برنامج الإعداد واعتذار المنتخبات عالمية عن مواجهة الفراعنة بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إقامة القمة في الوقت الحالي خاصة أن المنتخب مقبل على معسكره الأخير قبل المونديال والخواجه الإسباني جارسيا يخشى من الصدامات العنيفة والمواجهات الحساسة خاصة أن القطبين يشكلان مجموعة كبيرة من القوام الأساسي للمنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن التأجيل هو الثاني للقمة بعد أن استقر اتحاد اليد في موعد سابق على إقامتها يوم 29 من الشهر الجاري.