شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: بي إن سبورت قطعت البث عن السلام المصري وعزفت الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد موسى، إن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أضاع هدفًا «ميضعش» في مرمى الزمالك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي أبطال أفريقيا الذي أقيم مساء الجمعة.

وتابع خلال تقديم الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب إعلاء الروح الوطنية في التشجيع.

ولفت موسى إلى أن قناة «بي إن سبورتس» لم تذع السلام الوطني المصري وقطعت البث عنه للإعلانات، حين أنها عزفت السلام الإسرائيلي من قبل.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، مدحت شلبي أبدع بالأمس والناقد الرياضي حسن المستكاوي في الاستوديو التحليلي لمباراة قمة القرن، موجها التحية لهما.