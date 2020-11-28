عادل فتحي: المقاولون سيعود لعرش أفريقيا من بوابة الكونفيدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، على قدرة ذئاب الجبل للعودة لعرش أفريقيا من جديد من خلال بوابة بطولة كاس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية».
وأبدى المشرف العام على الكرة سعادته بالفوز على ارتا سولار بطل جيبوتي بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفيدرالية الأفريقية.
وطالب فتحي اللاعبين والجهاز الفني بعدم الإفراط في الفرحة بعد تخطي الشوط الأول فقط، موكدا أن مباراة القاهرة ستحسم صعود الفريق لدور الـ 32 بالكونفيدرالية.
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