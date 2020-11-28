شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ المرحلة الثالثة من فترة الإعداد بمعسكر مغلق ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد، بدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم السبت، المرحلة الثالثة من فترة الإعداد للموسم الجديد والتي ينتظم فيها الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب.

وخاض الفريق مساء اليوم مرانه الأول بالمعسكر وهو المران الذي ركز خلاله الكابتن على ماهر، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبيه الذين خاضوا مرانًا بدنيًا شاقًا للغاية.

كان الفريق قد استهل فترة الإعداد للموسم الجديد بمعسكر مغلق بمدينة شرم الشيخ استمر لما يقرب من عشرة أيام، قبل أن ينتظم في تدريباته ببورسعيد لنحو أسبوع أدى خلاله الفريق العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة قبل أن يخوض الفريق مباراته الودية الأولى والتي فاز خلالها على الرباط والأنوار بسبعة أهداف للاشئ.