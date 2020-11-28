عماد النحاس يشكو من غيابات المقاولون.. ويعد بتحسن الأداء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز على ارتا سولار بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال النحاس في تصريحات اليوم عقب الفوز على بطل جيبوتي في ملعب الأخير، إن المباراة ضربة بداية جيدة للفريق بعد غياب 15 عاما عن المشاركات الأفريقية وأن فريقه نجح في تخطي الشوط الأول وأن مباراة القاهرة ستحسم صعود الفريق لدور الـ 32 بالكونفيدرالية.
وأكد المدير الفني للمقاولون أن الفريق يوجد به مجموعة من الغيابات مثل محمد سالم ولويس أدوارد بالإضافة لعدد من اللاعبين الجدد مشددا على أنه مع اكتمال الصفوف الأداء سيكون أفضل.
واختتم تصريحاته بأن الفوز على ارتا سولار كبداية هو راض عنها وأن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب ويستعد لمواجهة العودة لحسم التأهل.
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