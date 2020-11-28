شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته بمشاركة الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته المسائية بمقر النادى استعدادا للمباراة الودية التي يخوضها الفريق غدا الأحد مع فريق البنك الأهلى.

قاد التدريبات المدير الفنى ريكاردو البرازيلى ومساعده أحمد العجوز وسعفان بمشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الدراويش في الصفقات الجديدة وأبرزهم فخر الدين بن يوسف.

ركز ريكاردو على الهجمات المرتدة وسرعة نقل الكرة والتسديد من خارج المرمى كما شهد التدريب تركيز على اللياقة البدنية للاعبين وتخفيف الحمل التدريبى لمواجهة المشكلة المزمنة التي يعانى منها الفريق وهى تراجع وانهيار اللياقة البدنية للاعبين مع الدقيقه السبعين في المباريات الأخيرة.

وقاد أحمد العحوز تدريبات اللاعبين وقام بتقسيمة في أرض الملعب لقياس دقة تمرير الكرة والتحكم فيها وشهد المران تألق عدد من اللاعين وفخر الدين بن يوسف الذي قام بتسجيل هدفين خلال التدريبات.

ويخوض الدراويش مباراة مع فريق البنك الأهلى في إطار استعدادته للقاء المرتقب مع الرجاء المغربى في البطولة العربية لم يتم تحديده بعد ويشارك فيه ثلاثى الميركاتو الصيفى الذين تعاقد معهم الدراويش وهم أحمد مصطفى وآري بابل ورضوان شريفي إلى جانب التونسي فخر الدين بن يوسف.