شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب في احتفالية التتويج بدوري الأبطال: لاعبو الأهلي الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة رسائل للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال احتفالية التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم الزمالك بعد الفوز بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة، على استاد القاهرة.

وقال الخطيب في تصريحات خلال حديثه مع اللاعبين عبر قناة الأهلي: «في الأهلي نحن نتعامل كعائلة واحدة ونشعر بالسعادة بالتأكيد بعد التتويج بلقب دوري أفريقيا».

وتابع: «أشعر بالسعادة بسبب اللاعبين، لأنني كنت أتمنى أن يحققوا شيئًا لأنفسهم وتاريخهم وبطولة أفريقيا تُكتب في تاريخهم».

وواصل: «لاعبو الأهلي هم الأفضل في أفريقيا، لكن لابد أن يكون عندنا حدود في الفرحة من بكرة سنبدأ التفكير في القادم وهذا قدرنا تحقيق الإنجازات».