بيكنباور: مارادونا عبقري فقد السيطرة على حياته

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وقال المدافع الألماني السابق بيكنباور في مقابلة أجرتها معه صحيفة (بيلد) الألمانية نشرتها مساء أمس الأول «هذا شيء لا يمكن التغاضي عنه».وأضاف «كان لطيفا وودودا طوال الوقت كلما التقيت به. لقد أحببته».
وتابع «ما حدث معه كان أكثر من الحماس، لقد كان هستيريا في الأرجنتين وكذلك في نابولي».
وقال بيكنباور بشأن مواجهاته مع مارادونا، عندما كان مدربا للمنتخب الألماني «في مواجهتي النهائي في كأس العالم أمام الأرجنتين (في نسختي 1986 و1990)، كان مارادونا المشكلة الأبرز بالنسبة لي. ففي مونديال المكسيك 1986، كان في ذروته ولم يكن من الممكن إيقافه».
وتوج المنتخب الأرجنتيني باللقب في عام 1986، بينما توجت ألمانيا
بلقب المونديال في 1990.
ويرى بيكنباور أنه لا ينبغي المقارنة بين لاعبين من أزمنة مختلفة.
وتحدث بيكنباور عن أسطورة الكرة البرازيلي بيليه، قائلا «بيليه توج بكأس العالم ثلاث مرات.
لكنني أرى أن مارادونا يأتي في المركز الثاني مباشرة خلفه. فقد كان أكثر من لاعب، كان فنانا».
وفارق مارادونا الحياة متأثرا بأزمة قلبية ودفن في بوينس آيرس الخميس الماضي.
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