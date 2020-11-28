بطلا آسيا وأوروبا وفيفا يهنئون بطل أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصت أندية بايرن ميونخ وأستون فيلا وصن داونز والهلال السعودي علي تهنئة الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1.

وكتب الحساب الرسمي لبطل أبطال أوروبا نادي بايرن ميونخ عبر تويتر «من بايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل أفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال أفريقيا.. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل».

كما قدم بطل آسيا نادي الهلال السعودي التهنئة للأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، وقال النادي السعودي في تغريدة عبر تويتر «نبارك للنادي الأهلي وجماهيره تحقيق دوري أبطال أفريقيا وإضافة النجمة التاسعة في سجلاته».

فيما نشر أستون فيلا تهنئة عبر حسابه الرسمي في تويتر قال فيها «تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري، نادي القرن في أفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة».

وقال صن داونز الجنوب أفريقي أيضا في حسابه بتويتر «مبروك للنادي الأهلي على التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه».

وأضاف «مبروك لبيتسو موسيماني على تتويجه باللقب للمرة الثانية، ورفع علمنا عاليا».

من جانبه، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي الأهلي باللقب.

وقال (فيفا) عبر حسابه الرسمي في تويتر «الأهلي أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين شغوفين في العالم يحقق اللقب الأفريقي، أفشة أحرز هدفا قاتلا ضد الغريم التقليدي الزمالك، ليصبح الأهلي بطلا لأفريقيا برقم قياسي، ويصل إلى البطولة التاسعة في تاريخه، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية».

وأضاف «تهانينا للنادي الأهلي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية».