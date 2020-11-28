شنغهاي يعبر يوكوهاما ويقاسمه صدارة الثامنة

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وتقدم كاي هويكانج بهدف لشنغهاي في الدقيقة 14 ثم أدرك ادو اونايو التعادل ليوكوهاما في الدقيقة 21 قبل أن يسجل ريكاردو لوبيز هدف الفوز للفريق الصيني في الدقيقة 55.ويتصدر يوكوهاما مارينوس المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف أمام شنغهاي مقابل 4 نقاط لجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ونقطة واحدة لسيدني الأسترالي.
وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي يوكوهاما مارينوس مع جيونبوك موتورز، وشنغهاي مع سيدني.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته يومي السادس والسابع من ديسمبر.
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