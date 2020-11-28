تعادل يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد حامل اللقب ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه برايتون 1-1 أمس السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام، انتظارا لنتيجة مباراة توتنهام أمام مضيفه تشيلسي اليوم، كما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دييجو جوتا في الدقيقة 60، لكن برايتون خطف هدف التعادل في الوقت القاتل، حيث سجله باسكال جروز من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للنجم محمد صلاح (34)، وآخر لساديو ماني بداعي التسلل، كما أهدر نيال موباي فرصة التسجيل من ضربة جزاء لبرايتون في الدقيقة 20.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وكاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل لليفربول بعد دقيقتين فقط من البداية، حيث تلقى طولية من فابينيو وحافظ على الكرة ببراعة ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب توالت محاولاته الهجومية خلال الدقائق الأولى عبر تحركات فيرمينو وجوتا ومينامينو وكذلك جيمس ميلنر، لكن برايتون ركز على الجانب الدفاعي وشدد الرقابة على صلاح.

ورغم تفوق ليفربول في الأداء، كاد برايتون يتقدم في الدقيقة العاشرة، حيث أرسل نيال موباي طولية إلى أرون كونولي الذي انطلق متحديا المطاردة الدفاعية وتوغل إلى منطقة الجزاء ثم سدد لكن الكرة مرت بجوار القائم.

بعدها تعززت ثقة برايتون وفرض حضوره في المباراة ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 19 إثر تعرض كونولي لعرقلة من جانب نيكو ويليامس، إلا أن موباي أهدر فرصة التسجيل حيث سدد الكرة بجوار القائم.

وتلقى برايتون صدمة في الدقيقة 23 عندما اضطر موباي للخروج بسبب الإصابة، وحل مكانه لياندرو تروسارد في الدقيقة 26.

واستطاع ليفربول هز الشباك في الدقيقة 34 عن طريق محمد صلاح، لكن الحكم راجع اللقطة عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ليلغي بعدها احتساب الهدف بداعي التسلل.

ونجح ليفربول أخيرا في التقدم في الدقيقة 60 عن طريق دييجو جوتا الذي تلقى تمريرة من محمد صلاح وراوغ الدفاع ببرعة شديد ثم صوب داخل الشباك معلنا تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 84، أسكن ساديو ماني الكرة في الشباك بضربة رأسية، لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء لنظام (فار) بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90، لجأ الحكم إلى نظام (فار) لمراجعة وجود تدخل من جانب روبرتسون ضد داني ويلبيك، ليعلن احتساب ضربة جزاء لصالح برايتون، سجل منها باسكال جروز هدف التعادل.