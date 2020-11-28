قوانجتشو ينعش آماله بأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنعش قوانجتشو الصيني آماله بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لفرق شرق القارة، والمقامة حاليا في قطر، بعدما تغلب على فيسيل كوبي الياباني 2 - 0 أمس، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة. وافتتح أندرسون تاليسكا التسجيل لقوانجتشو في الدقيقة 17 ثم أضاف آي كيسن الهدف الثاني في الدقيقة 36. وتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 6 نقاط في الصدارة بينما رفع قوانجتشو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني. وتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 6 نقاط في الصدارة بينما رفع قوانجتشو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني. ويحتل سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها خلال مباراتين. وكانت المجموعة تضم فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، لكنه أعلن انسحابه بسبب قيود السفر في ماليزيا، وجرى إلغاء نتائجه، حسبما أشار إليه الاتحاد الآسيوي.

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