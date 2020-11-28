شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: سعداء بوصول 3 أندية مصرية لنهائي البطولات القارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، على سعادته البالغة بتأهل 3 أندية مصرية لنهائى البطولات الافريقية وهم الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا، وبيراميدز فى الكونفدرالية، موضحا فى الندوة التى عقدها باليوم السابع على أن هذا النجاح للأندية يؤكد صحة قرار اللجنة الخماسية بعودة الدورى والإصرار على القرار وهو ما كان السبب فى الجاهزية الفنية للاعبين ما ساعد فى بلوغهم النهائيات.

وزار عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، مقر "اليوم السابع"، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها الخليج 365 بوابة اليوم السابع الرياضية ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع.

وتعرف عمرو الجنايني خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد رئيس الجبلاية باستوديو وتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية فى ندوة "اليوم السابع" حول التحديات التى واجهت اللجنة الخماسية منذ تعيينها و أيضا اللائحة الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة ، وموقف اللجنة الخماسية.