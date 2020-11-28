شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون: الفوز على أرتا سولار بداية عودة الأمجاد الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس بعثة الفريق بجيبوتي أن فوز المقاولون علي أرتا سولارهو بداية مميزة للفريق بعد العودة للمشاركات الأفريقية. واكد محسن صلاح أنه فخور وسعيد بأداء الفريق أمام بطل جيبوتي في ملعب الأخير بالكونفدرالية الأفريقية . وأوضح أن تحقيق الفريق الفوز في بداية مشواره بالبطولة خطوة نحو استعادة الامجاد لفريق عريق حقق العديد من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية قبل ذلك. وأضاف أن الفريق سيغلق صفحة الفوز في لقاء الذهاب وسيستعد لمواجهة العودة وحسم التأهل رسميا لمواجهة النجم الساحلي بدور الـ 32 للبطولة.

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