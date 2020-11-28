شكرا لقرائتكم شفاء وليد سليمان من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحولت عينة وليد سليمان لاعب الأهلي من إيجابية الي سلبية ليتعافي اللاعب من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا وحرمه من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة أمام الزمالك، وخضع وليد سليمان لمسحة طيبة خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة سلبية ليصبح اللاعب جاهز للمشاركة في تدريبات ومباريات الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وتوج الاهلي ببطولة أفريقيا أمس بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ويستعد الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

فى سياق متصل، أحتفل النادى الأهلى، بتتويج فريق الكرة الأول بلقب كأس أفريقيا التاسع بزفة بلدى داخل أرجاء القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث حضرت الزفة مع اللاعبين وقامت بجولة فى النادى وسط فرحة وسعادة الأعضاء، وذلك قبل اقامة احتفالية مجلس الإدارة بالفريق بفوزه على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش، احتفالاً بتتويج الفريق، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

خاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.

نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

علي معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، فيما يعد محمد مجدي أفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء اليوم.