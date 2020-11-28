شكرا لقرائتكم حسين الشحات: موسيماني "صايع كورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حسين الشحات لاعب الأهلي ، الجنوب افريقي موسيمانى المدير الفني للفريق بانه مدرب " صايع كورة " ، في إشارة الي ذكاء المدرب وقدرته علي التعامل مع كافة المباريات بأسلوب ذكاء كروي، وقال الشحات في تصريحات لقناة الأهلي ان موسيماني اكد للاعبين في بداية فترة توليه المهمة انه جاء للحصول علي بطولة دوري ابطال افريقيا وهي الأهم في الموسم.

وقال حسين الشحات ان البطولة التي حصل عليها الأهلى أمس علي حساب الزمالك من أغلي البطولات لانها جاءت بعد غياب ، مضيفا ان جميع اللاعبين وعدوا الجمهور عقب الخسارة من صن داونز الموسم الماضي بخماسية، بأن تكون بطولة الموسم الحالي هي رد الاعتبار، مؤكدا ان اللاعبين نجحوا في الوفاء بالعهد امام الجماهير واما انفسهم، واختتم الشحات تصريحاته بأن مباراتي صن داونز الموسم الحالي كانا من المباريات الهامة للفريق حيث كان يرغب اللاعبو في رد الاعتبار عن خماسية الموسم الماضي.

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.