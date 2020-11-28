شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يحمل كأس إفريقيا في جولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل محمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، كأس دورى أبطال أفريقيا، وسط لاعبى فريقه، وقاموا بجولة فى مقر النادى بالجزيرة، للإحتفال مع أعضاء مجلس الإدارة بالبطولة الغالية، التى تم تحقيقها بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى البطولة.

والتف أعضاء مجلس إدارة الأهلى حول اللاعبين للاحتفال معهم ببطولة أفريقيا التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، والوصول لكأس العالم للأندية.

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.