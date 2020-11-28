شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: مدرب المراحل ليست تهمة وأسألوا العنبري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان إيمانه بعمله، وذكر أنه يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب وأنه عمل مدرباً لفرق بالدوري البرازيلي والأمريكي إلى جانب النصر في الدوري الإماراتي، كما درب منتخب البرازيل تحت 19سنة.

حقق خورفكان طفرة تحت قيادة كايو زاناردي مدرب النصر السابق بعدما أقصى العين من مسابقة كأس الخليج العربي، وحصد نقطتين بالتعادل مع فريقين كبيرين هما شباب الأهلي 2-2 ثم الشارقة 1-1.

وكان التعادل الأخير مع الشارقة حديث دوري الخليج العربي والشارع الرياضي، لأن «الملك» فقد أول نقطتين بعد ستة انتصارات متوالية.

وقال كايو في رد على سؤال «الخليج الرياضي» عن رأيه في حديث البعض وتشكيكهم في قدراته التدريبية ووصفه بأنه مدرب مراحل سنية ولايصلح لتدريب الفريق الأول: الناس يتحدثون دائماً وهم يحبون الكلام الكثير، وبدوري أسأل أين كان مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري قبل أن يشرف على الفريق الأول ويقوده للفوز بالدوري في الموسم قبل الماضي وللصدارة حالياً ؟ العنبري كان مدرباً للفريق الرديف في نادي الشارقة وحصل على الفرصة واستغلها وحقـــــق إنجازاً كبيراً مع ناديه وحالياً فريقه متصدر، وأضاف: من يقول إني مدرب مراحل سنية، هل شاهدوا عملي داخل الملعب وهل شاهدوا ماأقــوم به في التدريبات، أدعوهم إلى حضور تدريبات فريق خورفكان ليشاهدوا ما نقوم به.

خبرة طويلة وأضاف كايو: عملت في مجال التدريب لسنوات طويلة وتقريباً لديّ 20 عاماً من التجربة والخبرة وخضت تجارب في أكثر من دولة وعملت مدرباً للعديد من الفرق، وعموماً يجب أن نستمر في العمل وألا ننشغل بأي شيء آخر: نعمل خلال أسبوع كامل من أجل أن يظهر الفريق بأفضل مستوى في المباراة، ونقوم بكل شيء ونتدرب على كل شيء، وأنا راضٍ عن عملي ومقتنع بما أقوم به وأعتقد أن الفريق حالياً يتطور بصورة مرضية من مباراة إلى أخرى، وهناك تطور ملحوظ في فريقي وأنا سعيد جداً بذلك، أنا أحب العمل ولا أميل للحديث، والجيد أن ثمار هذا العمل واضحة في التطور الكبير للفريق، في كل مبارياتنا التي خضناها في الدوري والكأس كنا الطرف الأفضل وإن خسرنا معظم مبارياتنا، أمام العين وشباب الأهلي والظفرة وأمام الشارقة كان لنا حضور ونسبة استحواذنا كانت عالية في مباراة الظفرة وبلغت 65%.

وأكد كايو زاناردي: أظهرنا إرادة وجديــــة وفـــــي لقاء الشارقة الأخير كنا متأخرين بهدف، وعدنا من بعيد وهذا شيء جيد، ليس من السهل أن تتعادل مع فريق مثل الشارقة وهو لم يخسر أي نقطة في ست جولات متوالية، لكنا بفضل العمـــــل الذي قمنا به والاستراتيجية التي وضعناها نجحنا في الخروج بنقطـــــة، والتعـادل بالطبع مكسب للفريق وأمام النصر حصلنا على ثلاث فرص في المواجهة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، والمنافس سجل من فرصة واحدة وفي مباراة الوحدة سجلنا أيضاً وكنا جيدين وأمام شباب الأهلي سجلنا هدفين وأيضاً كان فريقنا متأخراً وأدرك التعادل، وما أريد قوله: إن فريقنا يبقى قادراً على تحقيق الفوز في أي مباراة وهو يصنع فرصاً دائماً أمام كل الفرق.

واعتبر كايو أن فريقه يحترم المنافسين ويتعامل معهم بجدية، وذكر أن خورفكان تعامل مع المباراة الأخيرة مــــع الشارقة بما تستحق وهـــــو كان يدرك صعوبة المهمة في مواجهة الشارقة وفي وجود لاعبين كبار وأجانب على مستوى عال، مشيداً بتنفيذ لاعبيه للأدوار المرسومة ونجاحهم في الحد من خطورة كايو وكورنادو وبقية لاعبي الملك. وأشار كايو إلى أن فريقه حاول السيطرة على المباراة وقال: كنا مسيطرين في الشوط فيما قاد المنافس هجمتين سجل من إحداهما، بيد أننا أعدنا ترتيب أوراقنا بين الشوطين وعملنا على إجراء بعض التعديلات ودفعنا بعادل سبيل لتنشيط الجانب الأيسر وقيادة العمليات الهجومية وأداء الدور الدفاعي وكانت النتيجة أننا سجلنا هدف التعادل.

وأكد أن خطورة كورنادو وكايو ترجع لقدرتهما على حسم المباراة في ثوان، لكنه لم يتركهما من دون رقابة وقال: فوزي فايز قام بواجبه وتسجيل كايو هدفاً لايعني أنه لم يؤد المهمة، وكل اللاعبين قاموا بعملهم وافتقدنا فقط التسجيل.

وعن المباريات المقبلة بعد أن أنهى فريقه مواجهة المرشحين للقب قال: كانت المباريات الأولى صعبة جداً وهي أمام الفرق المرشحة للبطولة وفي كل هذه المواجهات سعينا لتحقيق الفـــــوز وفي مبــــارياتنا مــــع الفرق المنافسة المباشرة لنا سنعمل أيضاً على تحقيق الفوز وعلينا أن نعلم أن هذه اللقاءات ستكون صعبة أيضاً مثلما كانت المباريات مع الفرق المرشحة وعلينا أن نكون جاهزين ومركّزين، ومضى: سنعمل على تحقيق نتائج جيدة.