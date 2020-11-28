شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح : مشفق علي موسيماني .. واعتبره محظوظ لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالاهلى ، ان اختيار الجنوب افريقي موسيماني لتولي تدريب الأهلي جاء وفقا لأسس ومعايير وضعتها اللجنة وتم اتباعها كاملة، مضيفا عبر تصريحات لقناة الأهلي انه كان مشفق علي موسيماني فور توليه المسئولية لانه قاد الأهلي في فترة صعبة قبل مباراة الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي، وكان مطلوب منه الحصول علي لقب البطولة.

وأضاف أن موسيماني مدرب يمتلك طموح كبير بخلاف الدورات التدريبية التي حصل عليها والبطولات التي حصدها مع الفرق التي تولي تدريبها، وانه كان لاعبا دوليا في جنوب افريقيا وهي كلها معايير تم وضعها في الاعتبار اثناء التعاقد معه.

واختتم محسن صالح تصريحاته مؤكدا ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسامي قمصان المدرب العام يعتبرا العين والأذن للمدير الفني في الفريق ، حيث نجحا في اذابة فترة التعارف بين المدرب واللاعبين فور توليه المهمة.

من ناحية أخرى وصف حسين الشحات لاعب الأهلي ، الجنوب افريقي موسيمانى المدير الفني للفريق بانه مدرب " صايع كورة " ، في إشارة الي ذكاء المدرب وقدرته علي التعامل مع كافة المباريات بأسلوب ذكاء كروي، وقال الشحات في تصريحات لقناة الأهلي ان موسيماني اكد للاعبين في بداية فترة توليه المهمة انه جاء للحصول علي بطولة دوري ابطال افريقيا وهي الأهم في الموسم.

وقال حسين الشحات أن البطولة التي حصل عليها الأهلى أمس علي حساب الزمالك من أغلي البطولات لانها جاءت بعد غياب ، مضيفا ان جميع اللاعبين وعدوا الجمهور عقب الخسارة من صن داونز الموسم الماضي بخماسية، بأن تكون بطولة الموسم الحالي هي رد الاعتبار، مؤكدا ان اللاعبين نجحوا في الوفاء بالعهد امام الجماهير واما انفسهم، واختتم الشحات تصريحاته بأن مباراتي صن داونز الموسم الحالي كانا من المباريات الهامة للفريق حيث كان يرغب اللاعبو في رد الاعتبار عن خماسية الموسم الماضي.

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.