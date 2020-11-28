شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الخطيب قدوتى.. والتواجد فى كأس العالم للأندية حلم وتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، سعادته البالغة بتحقيق لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه مع المارد الأحمر، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا، قائلاً: "حققت بطولتين فى وقت قصير جدًا، بالتتويج بالدورى ثم دورى أبطال أفريقيا، والوصول لكأس العالم وهو كان حلم بالنسبالى وحققته".

أضاف كهربا فى تصريحاته لقناة الأهلى، إن الأهلى لن يتوقف عن حصد البطولات وهناك بطولتين فى الطريق سنتوج بهم قريبًا، قائلاً: "الأهلي لا يتأثر بأى غيابات، حققت بطولتين في وقت قصير، ولسة في بطولتين تانى، وسعيد بتحقيق أول لقب أفريقيا".

وعن تحيته لمحمود الخطيب رئيس الأهلى بعد التتويج بلقب أفريقيا، قائلاً: "الخطيب أسطورة لمصر بأكملها، وبمثابة والدى وتحيتى ليه أقل حاجة لانه يستحق العالم كله يقدم له التحية، وهنقفل صفحة أفريقيا ونبدأ نستعد لكأس مصر والسوبر الأفريقى والدورى وكأس العالم،

وكان مجلس مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إقامة حفل لفريق الكرة الأول بمقر النادى بالجزيرة، اليوم السبت للاحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز أمس الجمعة، على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى أفريقيا.

واشعل ما يقرب من 200 عضوا بالنادي الأهلي الشماريخ بجوار ملعب التتش احتفالا بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم أن موسيماني المدير الفني للفريق كان قد قرر منح الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز ببطولة أفريقيا الا ان المدير الفني تراجع وقرر خوض مران انتهي منذ قليل استعداد لمباراة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وخاض الأهلي في مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة.