شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى مهنئا لاعبى الأهلى : استحقوا شرف إحراز الكأس التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجدى عبد الغنى نجم الأهلى السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، لاعبى فريق الأهلى عقب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب غريمة التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 ، وكتب مجدى عبد الغنى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " ليس صحيحا إن اعتزالك الكرة يفقدك روح البطولة 90 دقيقة بالتمام والكمال شعرت فيها كما لو كنت لازال لاعبا اقاتل مثل أبنائي في أرض الملعب بحثا عن " التاسعة " مثلما حصلت على هذا الشرف في 1982، 1987 حازوا هم على شرف احراز الكأس التاسعة " .

ويحصل كل لاعب فى الأهلى على 60 ألف جنيه مكافأة الفوز فى مباراة الزمالك أمس الجمعة، بنهائى دورى أبطال أفريقيا فقط، ومن المقرر أن يقوم مسئولو القلعة الحمراء بصرف مكافآت بطولة أفريقيا للاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة بعدما يتم إعداد كشف بأسماء ومشاركات اللاعبين فى البطولة الأفريقية ليتم تحديد مكافأة كل لاعب، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن مكافأة كل لاعب في الدور النهائي البطولة تبلغ 60 ألف جنيه، فيما بلغت مكافأة الدور نصف النهائى 40 ألف جنيه، وسيتم حساب باقى مشاركات اللاعبين فى بطولة أفريقيا التى بدأها المارد الأحمر بمواجهة فريق أطلع بره بطل جنوب السودان وأنهاها أمس أمام الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

على معلول، ظهير أيسر الفريق سجل أول أهداف الأهلي في البطولة هذا الموسم، عندما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك اطلع برة بطل جنوب السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار ذهاب منافسات الدور التمهيدي للبطولة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ، فيما يعد محمد مجدى قفشة صاحب آخر أهداف الأهلي في البطولة، بعدما نجح في تدوين هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك في المباراة النهائية مساء أمس .

يعد حسين الشحات صاحب المقام الرفيع تهديفيًّا مع الفريق هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف، استهلها في شباك «اطلع برا» بطل جنوب السودان، فيما كانت شباك الوداد المغربي شاهدة على تسجيله آخر أهدافه في إياب دور نصف النهائي.