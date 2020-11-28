شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: التاريخ لا يعترف إلا بحصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن النادى الأهلي فاز بجدارة، وهي البطولة التاسعة له، والخامسة عشر لمصر. وأشار الكابتن سمير كمونة، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إلى أن الزمالك منافس قوى وقام بأداء جيد جدا، منوها بأن التاريخ لا يعترف إلا بحصد البطولات وعددها.

وأوضح كمونة أنه لا شك أن مباراة الأهلي والزمالك قطبي الكرة للمصرية كانت قوية، والعالم كله كان يشاهد أفضل مباراة للقمة، مؤكدا أنها لن تؤثر على مهارات المنتخب المصري، واستطاع لاعبو النادي الأهلي أن يقوموا بأداء جيد يؤهلهم للمنتخب.

ونوه بأن الجماهير كانت متعطشة جدا للبطولة منذ عام 2013، خاصة أنهم فرحوا بلاعبيهم، واحتفلوا معهم عقب المباراة.