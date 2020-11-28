شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المصري يوسف رمضان "عضوا" في المجلس العالمي للاولمبياد الخاص للاعبين القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الرئاسة الأقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حفل تنصيب للاعب الأولمبياد الخاص المصري يوسف رمضان عبر المنصة الافتراضية زووم بمناسبة فوزه بعضوية المجلس العالمي للاعبين القادة بالاولمبياد الخاص الدولي.

ويرى قطاع الأولمبياد الخاص المصري أن نجاح يوسف وفوزه بهذا المنصب الهام يعد نتاج لعمل شامل ومتكامل قامت به ادارة الاولمبياد الخاص المصري في ملف اعداد القادة من اللاعبين وللدور الكبير لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري والذي يحظي برعاية ودعم كبير من الرئاسة الإقليمية للاولمبياد الخاص الدولي .

يوسف رمضان يعد آحد اللاعبين البارزين بالاولمبياد الخاص المصري فهو لاعب كرة السلة بفريق نادي سبورتينج بمحافظة الاسكندرية كما انه شارك في العديد من المسابقات الاقليمية والعالمية للاولمبياد الخاص والتي كانت آخرها التي اقيمت في مدينة أبوظبي كما يشغل حاليا يوسف منصب عضو مجلس مدخلات اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري وهو ممثل وسفير البرنامج الصحي بالاولمبياد الخاص المصري وعضو لجنة ادارة المسابقات GMS بالألعاب الإفريقية الاولي للاولمبياد الخاص والتي اقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي في يناير السابق بالقاهرة .

و نظرا للمجهودات الكبيرة والسجل المشرف للاعب يوسف رمضان والتي آهلته ليرشحه الاولمبياد الخاص المصري كممثل اللاعبين القادة لخوض انتخابات المجلس الإقليمي.

وجاء حفل التنصيب ضمن فعاليات الآجتماع الآقليمي الدوري لمجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والتي قامت خلاله اللاعبة التونسية ندي الرشيد عضو المجلس العالمي للاعبين القادة السابق بتنصيب اللاعب يوسف رمضان وتهنئته بفوزه بالمنصب متمنيه له كل التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة .