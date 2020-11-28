شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يكشف حقيقة ايقاف القيد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى علاء وحيد المتحدث الاعلامى باسم النادى الإسماعيلى بشكل قاطع ، ما نشر فى بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بشأن إيقاف القيد لدى لاعبي النادى الجدد. وأضاف :”الإسماعيلى لم يتلقى أية اخطارات من اتحاد الكرة تفيد بذلك ،ومسألة قيد اللاعبين لا توجد بها أية مشاكل خاصة بعد تقديم النادى لطعن رسمى لدى المحكمة الفيدرالية بخصوص قضية لاعب الفريق السابق إبراهيم حسن بعد انتقاله لصفوف نادى الزمالك”. وأكمل حديثه :”تم التواصل مع محامى النادى لدى الفيفا والكاس نصر عزام والذى اكد بأن القضية ليس لها أية علاقة من قريب أو بعيد بموقف قيد اللاعبين الجدد”. ووجه المتحدث الاعلامى للنادى رسالة لوسائل الاعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أنباء تخص النادى دون الرجوع للمصادر الرسمية لتجنب إثارة الجماهير ضد النادى بالأنباء المفبركة وزعزعة الاستقرار داخل صفوفه والتى دائما ما يكون لها أثر سلبى على الفريق. وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى الرجاء المغربى اتفق مع إدارة نادي الإسماعيلي على إقامة مباراة العودة بينهما في 30 ديسمبر المقبل في اللقاء الذى تأجل فى مارس ماضى بعد انتشار فيروس كورونا الخطير.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .