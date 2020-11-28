شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كاسونجو يعتذر عما بدر منه بعد مباراة القرن: اللاعب مؤدب وملتزم وهادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بلال نظير وكيل اللاعب كاسونجو مهاجم الزمالك، أن الأجواء كانت ساخنة أمس بعد المباراة لأن بعض اللاعبين كانوا "مشدودين"، وقال: "أعتذر عن أى إساءة خرجت من كاسونجو، وهو لاعب ملتزم للغاية وهادئ ومؤدب وما حدث هو نرفزة ملعب، والواقعة الأولى كانت لأسباب أخرى وكانت أسبابها معلومة للجميع، وتحدثت مع كاسونجو وهو أكد أنه لا يقصد أى إهانة، وفى النهاية كل اللاعبين أصدقاء".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة الحدث اليوم: "لابد أن نشيد بمبادرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لا للتعصب، لأنها تهدف لنبذ العنف، وأعتذر مرة أخرى عما حدث من اللاعب وأؤكد أنه لم يقصد الإهانة لأحد".