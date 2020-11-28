حقق فريق نادي الاتحاد الليبي فوزا كبيرا على ضيفه هورسييد بطل الصومال بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستضاف استاد، الأهلي -وي - السلام، مباراة بطل ليبيا أمام بطل الصومال، حيث يواجه الفائزمنهما نادي بيراميدز في دور ال٣٢ من البطولة القارية.
وتقدم بطل الصومال في الدقيقة ١٩ قبل أن يحول بطل ليبيا تأخره لفوز برباعية، ليقترب خطوة من التأهل، انتظارا لمباراة الإياب المحدد لها أحد
ويتواجه المتأهل من بطلي ليبيا والصومال مع بيراميدز بدور ال٣٢ الأول من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي ٢٣ أو ٢٤ ديسمبر المقبل خارج مصر، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر منافس بيراميدز بالكونفدرالية.. الاتحاد الليبي يفوز على بطل الصومال ٤-١ ذهابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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