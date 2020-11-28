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النحاس: فقدنا عناصر هامة أمام بطل جيبوتي مثل سالم وإدوارد

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أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن سعادته البالغة بالفوز علي أرتا سولار بهدف نظيف في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية

الأفريقية .

 

وأضاف عماد النحاس، أن الفريق يوجد به مجموعة من الغيابات مثل محمد سالم ولويس أدوارد بالاضافة لعدد

من اللاعبين الجدد مشدا أنه مع اكتمال الصفوف  أن الاداء سيكون أفضل.

 

وواصل بأن الفوز علي أرتا سولار كبداية هو راضي عنها وأن الفريق سيغلق صفحة مباراة الذهاب ويستعد لمواجهة العودة لحسم التأهل .

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