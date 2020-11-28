يوفنتوس يتعادل مع بينفينتو في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد بينفينتو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "سيرو فيجوريتو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق الفارو موراتا في الدقيقة 21 ، وتعادل بينيفينتو في

الدقيقة 45 عن طري اللاعب ليتزيا .

وضم تشكيل يوفنتوس الأساسي لمواجهة بينفينتو في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي كل من :

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، دانيلو، دي ليخت، فرابوتا.

خط الوسط: آرثر، رابيو، كيزا،

رامسي.

خط الهجوم: ديبالا، موراتا.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء يوفنتوس لمواجهة بينفينتو في الدوري الإيطالي كل من :

بنسوليو، جاروفاني، ساندرو، بونوتشي، دراجوشين، ماكيني، بينتانكور، بورتانوفا، بيرنارديسكي، كولوسيفسكي.

ويلعب يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 16 نقطة ، بينما يلعب بينيفنتو المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط .