وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على أسوان بهدف شادي حسين

فاز فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، وديا على أسوان، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد30 يونيو بالدفاع الجوي.
سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الأول، وسط تنويع في طرق اللعب وشن الهجمات
وفي الشوط الثاني أجرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد من التغييرات، بهدف تجربة أكثر من عنصر في اللقاء
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