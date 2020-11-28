الهلال يتقدم على النصر فى الشوط الأول من نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التقدم علي نظيره فريق النصر بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة المقامة بينهم حاليا على استاد الملك فهد الدولي في نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز أهداف الهلال جانج هيون سو و بافيتيمبي جوميز

من ركلة جزاء في الدقيقة الدقيقة 10، 41 من زمن اللقاء

دخل فريق الهلال المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : حبيب الوطيان.

خط الدفاع : ياسر الشهرني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

بينما دخل النصر المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، كيم جين سو.

خط الوسط : بيتروس، علي الحسن، عبدالمجيد الصليهم، جونزالوا مارتينيز، نورالدين أمرابط.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.