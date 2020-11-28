كورة عربية | شبيبة القبائل يقيل المدرب التونسي الزلفاني

ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت، أن نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم قرر إقالة مديره الفني التونسي يامن الزلفاني، عقب تعادل الفريق مع ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج سلبيًا، أمس الجمعة، في الجولة الأفتتاحية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

وذكرت صحيفة “النهار” على موقعها الإلكتروني، أن الزلفاني، فشل في جلب رخصة “كاف أيه” التي تسمح له بالجلوس على مقعد بدلاء شبيبة القبائل.

وتابع الزلفاني، مباراة شبيبة القبائل أمام شباب أهلي برج بوعريريج من المدرجات، بعدما رفض اتحاد الكرة الجزائري منحه إجازة مدرب للسبب المذكور.

وأصبح الزلفاني، ثاني مدرب يغادر منصبه في ظرف قصير، بعد إقالة الفرنسي فرانسوا سيكوليني، من تدريب اتحاد الجزائر لرفضه حضور مراسم كأس السوبر المحلي الذي خسره فريقه أمام شباب بلوزداد 1 / 2، السبت الماضي.