بيان رسمي من الفيفا عن الاهلي المصري

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النادي الأهلي المصري، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “الأهلي أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين شغوفين في العالم، يحقق اللقب الأفريقي، أفشة أحرز هدفًا قاتلًا ضد الغريم التقليدي الزمالك، ليصبح الأهلي بطلًا لأفريقيا برقم قياسي، ويصل إلى البطولة التاسعة في تاريخه، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “تهانينا للنادي الأهلي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية”.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 1-2، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.