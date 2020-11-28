حسين الشحات بعد مستواه الباهت في نهائي القرن: “الاهلي جاهز للسيطرة”

أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة أخرى.

وقال حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت إنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي.

وأضاف أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة أخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.

وأهدى الشحات، بطولة أفريقيا، لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، التي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.

وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحًا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بأشهار البطاقة الحمراء.

وختم حديثه موكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الأفريقية مجددًا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك يوم الجمعة على استاد “القاهرة الدولي” في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعًا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث أستعصى عليه اللقب مجددًا علمًا بأنه أحرز آخر لقبه الأخير في البطولة عام 2002 .