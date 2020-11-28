أتلتيكو مدريد يُسقط فالنسيا في عقر داره 

تغلّب أتلتيكو مدريد على مضيفه فالنسيا اليوم السبت على ملعب "الميستايا" ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل طوني لاتو (79 خطأ في مرمى فريقه) هدف المباراة الوحيد.



ورفع فريق "الروخيبلانكوس" رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن المتصدر ريال سوسييداد الذي يواجه فياريال غداً.



في المقابل تجمّد رصيد فريق "الخفافيش" عند 12 نقطة في المرتبة العاشرة على سلم ترتيب الليغا.



وفي مباراة أخرى انتهت مواجهة إلتشي مع ضيفه قادش بالتعادل 1-1 .



وسجل لإلتشي لوكاس بويي في الدقيقة 38، ولكن نفس اللاعب تعرض للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لنيله الإنذار الثاني في المباراة.



فيما وقع على هدف قادش ألفارو خيمينيز في الدقيقة 56.



ورفع إلتشي رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، ورفع قادش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.