الامارات | غوران: التونسي فراس بالعربي سيكون جاهزاً أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: التونسي فراس بالعربي سيكون جاهزاً أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفجيرة الصربي غوران توفتيزديتش عن عودة اللاعب التونسي فراس بالعربي للمشاركة في المباراة المقبلة للفجيرة امام الجزيرة يوم بعد غدٍ ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج بعد غيابه المؤثر في المباراة الأخيرة أمام الوصل بسبب الإصابة في خبر يسعد جمهور "الذئاب" لما يتمتع به اللاعب من امكانات فنية مميزة، وخلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، دعا غوران لاعبي فريقه لضرورة عدم ارتكاب الاخطاء في مواجهة الجزيرة، مبينا ان الجزيرة يمتلك لاعبين على مستوى عال وعلى الفريق اللعب بتركيز عالي.

وتابع: "اللاعبون رفعوا شعار الفوز وتحقيق النتيجة الإيجابية بالرغم من قصر فترة الاستعداد للمباراة، معربا عن ارتياحه لكون المباراة تقام على ملعب الفجيرة، منوها إلى ان الفريق يخوض المباريات بتكتيك جيد لكن الاخطاء تكلفه النتيجة".

بدوره قال محترف الفجيرة الهولندي رولي إن الفريق تنتظره مباراة في غاية الصعوبة مبينا في مؤتمر صحافي: "نستعد لجميع المباريات بهدف تحقيق الانتصار والخروج بنتيجة ايجابية، لذلك نعمل بجد من اجل تحقيق ذلك في كل مباراة، ونحترم فريق الجزيرة فهو فريق كبير يمتلك لاعبين جيدين لكننا لانخشاه، نحتاج للحظ خصوصا وأننا في المباريات السابقة كنا نسيطر على اجواء المباريات لكننا نفتقد إنهاء الهجمات في المرمى".

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