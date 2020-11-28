شكرا لقرائتكم خبر عن العين يهزم رائد التحدي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - حقق فريق العين فوزه الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تخطى ضيفه الرائد بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن لقاءات الجولة السادسة.
وجاء هدف اللقاء الوحيد للعين برأسية مهاجمه جيترسون في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء الذي شهد طرد لاعب الرائد محمد فوزير في الدقيقة 81 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية قبل دقيقتين فقط من طرده.
وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع.
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