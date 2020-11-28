شكرا لقرائتكم حسام حسن يستبعد حارس الاتحاد قبل مواجهة الأ÷لي بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عقوبه مالية على محمود الزنفلى حارس مرمى الفريق واستبعاده من معسكر مواجهة الأهلى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر و عرضه للبيع خلال فترة الإنتقالات الحالية استعدادا لبطولة الدورى الممتاز .

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالإتحاد السكندرى العقوبة أن بقاء الزنفلى أصبح يهدد استقرار الفريق لذا فمن الأفضل عرضه للبيع حيث وصل عرضين للنادى كان الجهاز الفنى قد رفضهم من قبل من ناديى في الدورى الممتاز .

وجاءت العروض للحارس محمود الزنفلى كالتالى من قبل البنك الاهلى بمقابل 4 مليون جنيه و أحد الأندية الأخرى بمقابل 5 مليون ومن المنتظر الموافقة على عرض الأخير .

واستقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر إلى القاهرة، والدخول فى معسكر مغلق ابتداء من اليوم السبت، وحتى موعد مباراة الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى قبل نهائى كأس مصر.

واصطحب العميد 24 لاعباً فى معسكر الاتحاد وهم: عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

وتأكد غياب حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى، ولم يتحدد مصير هشام محمد حتى الآن حيث انقطع اللاعب عن التدريبات منذ 4 أيام وهناك مفاوضات لرحيل اللاعب عن الفريق.