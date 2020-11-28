شكرا لقرائتكم الرئيس المؤقت للكاف يعلق على نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الكونغولى كونستاي أوماري، الرئيس المؤقت للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" على مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر 2-1، مؤكدا أنه كان ديربي عظيم، وذلك خلال حضوره المباراة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أوماري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للكاف: "أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء الكاف لأداء مهمتهم هذا الموسم بنجاح ملحوظ، على الرغم من الأوقات الصعبة التي نواجهها مع جائحة فيروس كورونا، أهنئ طرفي النهائي اللذين كرما قيم كرة القدم، لقد كان ديربي عظيم" .

وعلى هامش هذا الحدث، استقبل السيد أوماري السيد باتريس موتسيبي، المرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وناقش معه كيفية سير العملية الانتخابية ومستقبل الكاف.

وتم تعيين أوماري رئيساً مؤقتاً للاتحاد حتى مارس 2020 بعدما أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارها بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

والمعروف أن أحمد أحمد رئيس كاف تم إبعاده عن المهام الإدارية داخل المنظومة الكروية بالاتحاد الأفريقى بعد مغادرته المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".