شكرا لقرائتكم خبر عن «مارا» و«دونا» توأم خلدتا دموع دييجو في مونديال 1990 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت المزيد من القصص عمّا تركه الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا من إرث وحب عند المشجعين، فقد تم تسليط الضوء على عائلة روتوندو التي تعيش في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعدما تم إطلاق اسم «مارادونا» على التوأمتين «مارا» و«دونا».

وقال والتر روتوندو، والد التوأمتين اللتين تبلغان من العمر 9 أعوام: «إنه لم يتردد لحظة في تسمية طفلتيه تيمناً بالأسطورة مارادونا، وذكر أنه بعد والدة طفلتيه في عام 2011 تذكر الوعد الذي قطعه على نفسه بتسمية أولاده على اسم مارادونا، وذلك بعد الدموع التي انهمرت من عينيه في مونديال 1990 بعد الخسارة أمام ألمانيا بركلة جزاء».

وعرض والتر بفخر صورة فوتوغرافية لنجم كرة القدم وهو يحمل صورة للطفلتين وهما رضيعتان.

وتقول مارا، التي تكبر شقيقتها بدقيقة واحدة، إنها تحب اسمها وسبب التسمية، وأضافت: «من الجميل جداً أن أحمل هذا الاسم، وأكثر ما يعجبني هو سبب تسميتي به. أشعر أنه اسم رائع».

بينما تحدثت شقيقتها دونا عن إحساس الصدمة لموت مارادونا، وقالت: «لا أصدق أنه مات، كان طيباً جداً، لم يكن يستحق الموت».

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