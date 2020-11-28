شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة لصيد الأسماك بـ «الكاياك» تنطلق بالتزامن مع اليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية منافسات النسخة الثانية من بطولة صيد الأسماك بقوارب الكاياك في الثاني من ديسمبر المقبل ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021 وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وأعلنت اللجنة المنظمة، الفئات التي سيتم التنافس عليها وهي أثقل وأطول سمكه بجانب أفضل متسابقة، وسيتم احتساب النتائج حسب كل فئة كما حددت اللجنة المنظمة الثلاثين من الشهر الجاري لإغلاق باب التسجيل وانعقاد الاجتماع التنويري لشرح اللوائح الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال البطولة لضمان عدم التجمعات في الأماكن المغلقة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن الهدف من البطولة تحقيق الشراكة المجتمعية وتوفير أنشطة وفعاليات لمختلف شرائح المجتمع، لاسيما رياضة صيد الأسماك التي يفتخر النادي كثيراً بأنه هو من سعى إلى تطويرها والانتقال بها من المحلية إلى بطولات عالمية عبر الانضمام للجمعية الدولية لرياضات صيد الأسماك وهي الجهة الدولية التي تعنى بممارسة صيد الأسماك كرياضة، كما يعتبر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية هو الأول إقليمياً لينال شرف عضوية هذه الجمعية في عام 2015، فضلاً عن أن بطولة الفجيرة لصيد الأسماك بقوارب الكاياك تلبي رغبة شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة لسهولة اغتنام «الكاياك» وقلة سعره مقارنة مع القوارب والطرادات الأخرى.

وأضاف أن الحدث هذا العام يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني، مشيراً إلى رصد العديد من الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فضلاً عن مجموعة من الجوائز العينية مقدمة من الرعاة سيتم السحب عليها مباشر بعد إعلان النتائج لجميع المشاركين، خاصة، أن هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك تستقطب الكثير من عشاق ومحبي السياحة والترفيه مما يعزز من أهداف النادي في تعزيز الأنشطة الترفيهية البحرية وتسليط الضوء على المواقع والوجهات السياحية البحرية والرياضات المائية.