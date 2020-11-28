شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يغيب عن مران الأهلي بعد التتويج الأفريقي ومران استشفائي للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس،تدريبات استشفائية اليوم بملعب التتش ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا استشفائيًّا للاعبين، في إطار التحضير لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس مصر، وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي المسابقة المحلية.

وتوّج الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس ، الجمعة، بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة بإستاد القاهرة.

كان الجهاز الفني للأهلي قد قرر منح لاعبي الفريق راة من التدريبات اليوم قبل أن يتراجع ويُقرر خوض مران مساءً بملعب التتش إستعداداً لنصف نهائي كأس مصر .

فيما حصل جونيور أجايي، لاعب الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي، واكتفى بمشاهدة التدريبات من على الدكة.