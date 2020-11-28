المقاولون يتقدم على أرتا سولار 1/0 فى الشوط الأول بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم المقاولون العربب على مضيفه وأرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف بعد نهاية الشوط الأول فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل الهدف ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 13 ، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي، وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.

وحذر النحاس لاعبيه من التهاون فى ضربة البداية، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لعدم الدخول فى حسابات معقدة من أجل التأهل، وكذلك من أليكس سونج لاعب برشلونة السابق وأرتا سولار الحالى، والذى يعد أخطر العناصر فى الفريق الجيبوتى.

وشهدت تدريبات المقاولون طوال الأيام الثلاثة الماضية، تركيزاً على بعض الجمل التكتكية، واعتاد اللاعبون ما على أرضية الملعب التى تتكون من النجيل الصناعى،وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.