الخليج 365 يكشف كواليس أزمة غضب صلاح ضد كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أزمة شهدتها مباراة ليفربول وبرايتون بطلها النجم المصري محمد صلاح مع مدربه يورجن كلوب بعدما قام المدير الفني الألماني باستبدال النجم المصري ليشارك بدلاً منه ساديو ماني.

وبحسب ما أكده مصدر لمصراوي، فإن صلاح لم يتحدث مع يورجن كلوب في غرفة تبديل الملابس بعد الانتهاء من المباراة في ظل نتيجة المباراة والتي شهدت تعثر "الريدز" بعد التعادل.

وكان ليفربول تعادل أمام برايتون بهدف لكل جانب في لقاء شهد صناعة صلاح هدفًا لزميله البرتغالي ديجو جوتا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وعلّق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على واقعته مع صلاح، قائلاً :"علينا فقط أن نكون حذرين (معه)، هو لا يحب ذلك".

وأضاف: "عندما يُغادر صلاح المباراة وهو مبتسم فإنه سيكون هناك خطأ ما".

وكان صلاح عاد للمشاركة مجددًا مع ليفربول منذ لقاء أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعرض صلاح للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب المصري الأمر الذي جعله يغيب عن مباراتي الفراعنة ضد توجو بالتصفيات الأفريقية إلى جانب غيابه عن لقاء فريقه أمام ليستر سيتي بالجولة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل فريق آياكس أمستردام الهولندي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ثم مواجهة وولفرهامبتون ضمن الجولة الـ11.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة برصيد 21 نقطة، كما يتصدر "الريدز" ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد تسع نقاط.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعتبر هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم برصيد 8 أهداف.