رسالة غامضة من كلوب بعد غضب صلاح في مباراة برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على غضب محمد صلاح بعد استبداله بدلاً من ساديو ماني خلال لقاء برايتون والذي أقيم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من بريميرليج.

وكان صلاح صنع هدفًا لديوجو جوتا في لقاء تعثر فيه ليفربول بالتعادل أمام برايتون بهدف لكل جانب، ليفشل "الريدز" في تحقيق الانتصار الرابع على التوالي خارج ميدانه.

وخرج كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت :"علينا فقط أن نكون حذرين (معه)، هو لا يحب ذلك".

وأضاف :"عندما يُغادر صلاح المباراة وهو مبتسم فإنه سيكون هناك خطأ ما."

وكان صلاح عاد للمشاركة مجددًا مع ليفربول منذ لقاء أتالانتا الإيطالي يوم الأربعاء الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعرض صلاح للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب المصري الأمر الذي جعله يغيب عن مباراتي الفراعنة ضد توجو بالتصفيات الأفريقية إلى جانب غيابه عن لقاء فريقه أمام ليستر سيتي بالجولة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول يوم الثلاثاء المقبل فريق آياكس أمستردام الهولندي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا ثم مواجهة وولفرهامبتون ضمن الجولة الـ11.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة برصيد 21 نقطة، كما يتصدر "الريدز" ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد تسع نقاط.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعتبر هداف ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم برصيد 8 أهداف.