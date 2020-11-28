يلا كورة مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر livehd7 علي قناة السعودية الرياضية

بعد الإصابات التي ضربت بالفريق منذ بداية الموسم بسبب فيروس كورونا الذي اصطاد لاعبيه، بدأ يتعافى بشكل متدرج، حيث عاد بعض لاعبي العالمي إلى صفوفه، ومن أبرزهم هدافهم المميز عبد الرازق حمد الله.

وتخوض كتيبة النصر بقيادة فيتوريا تدريباتها وسط معسكر مغلقًا كما طلب مدرب الفريق، للاستعداد للقاء بكل قوة وتركيز عالي، واستهل التدريبات بعزيمه وإصرار ومعنويات كبيرة لدى اللاعبين من أجل التعافي من الكبوة التي حصلت للفريق.

العالمي يدرك صعوبة المواجهة، ولكن نجح قبل ذلك من التتويج بالبطولة

على حساب الهلال مرتين، ونفس السيناريو تكرر مع الزعيم، وهذا يعطي الفريق دفعة معنوية وأمل كبير لتقديم أفضل ما لديه من أجل اعتلاء منصات التتويج من جديد.

وحصد النصر كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات في تاريخه، كانت أخر تتويج له عام 1990، وحتى الأن لم يدخل الكأس خزائن النادي، ويأمل بأن تكون سنة 2020 خاتمه خير عليه ويعتلي منصات التتويج.

ويمكن القول بأن تتويج النصر بكأس خادم الجرمين بعد غياب طال انتظاره، سيعطيهم دفعة معنوية للخروج من الكبوة ودوامه المعاناة التي مر بها منذ بداية الموسم، وتعطي للمدير الفني فيتوريا أمل البقاء مع كتيبته.

موعد مباراة النصر ضد الهلال

المباراة الهلال × النصر

المسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

الموعد السبت 28 نوفمبر 2020 - الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة KSA Sport 1 HD

الملعب استاد الملك فهد الدولي