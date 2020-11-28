وزيرا الرياضة والسياحة يتفقدان فرع نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،اليوم السبت، بجولة تفقدية بفرع نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

واصطحب وزير الشباب والرياضة وزير السياحة في جولة تفقدية داخل النادي شملت منشآته التي تننوع ما بين مبني اسكواش ومبنى صحي، ومبنى اجتماعي وصالة الجمباز وحمام السباحة، والملاعب الخماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وصالات الألعاب

ويعد مشروع نادى النادى من المشروعات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة وتسعى إلى إنشاء عدة فروع منه في مختلف المواقع الجغرافية فى ظل الاهتمام بالنشء والشباب، وتوفير كل الخدمات الرياضية لهم؛ لاعداد جيل واعد يمكنه الوصول بمصر الى أفضل المراكز فى كافة الألعاب

الرياضية.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالمستوى الإنشائي المتميز لفرع نادي النادي وتنوع الخدمات والإنشاءات التي لمسها خلال زيارته الميدانية.

فيما أوضح وزير الشباب والرياضة استمرار المتابعة مع مجلس أمناء فرع نادي النادي للوقوف على الخدمات المقدمة للأعضاء، وتلبية رغباتهم ، مشيرا إلى أن المشروع يعد صرحا رياضيا يقدم الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تضع خطة كاملة لتشغيل سلسلة مشروع نادي "النادي" بالتعاون مع القطاع الخاص، والسعي نحو تحقيق أفضل أداء إداري.