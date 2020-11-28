المقاولون العرب يفوز على سولار الجيبوتي بالكونفدرالية الأفريقية

فاز المقاولون العرب، على فريق أرتا سولار الجيبوتي، بهدف نظيف، التي تقام على ملعب الحاج علي حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية ضمن منافسات الدور التمهيدي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ستكون مباراة العودة بين الفريقين بمصر يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل، علىستاد عثمان أحمد عثمان.
سجل البوركيني مدافع المقاولون العرب، هدف التقدم لذئاب الجبل عبر كرة رأسية في الدقيقة 24،
وجاء تشكيل الفريق كالآتي: محمود أبوالسعود، أمير عابد، فادي نجاح، فاروق نورالدين، حسن
ويوجد على مقعد البدلاء كلٌ من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد «جبنة»، وسيم بن يحي، يوسف حسن.
ويقود المباراة تحكيميًا طاقم إثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.
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