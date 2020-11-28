Al-Hilal Saudi vs Al-Nassr مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر نهائي كأس الملك

قبل أيام قليلة من النهائي واجهة الفريقين بعضهما البعض في الدوري المحلي، حيث تفوق الهلال في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ليحصن نفسه في الصدارة برصيد 13 نقطة.

وعلى صعيد المباراة النهائي الأمور ستكون مختلفة وتكون دائمًا المعركة خارج التوقعات نظرًا لإصرار الفريقين على الفوز، فالزعيم الذي نجح في الوصول إلى اللقاء الختامي بعدما حقق الانتصار على أبها بهدفين دون رد بدور نصف النهائي، سيدخل هذا اللقاء بكل قوة وشراسة عالية من أجل المكسب.

شوق وحنين

الزعيم حصد أخر لقب له بالكأس عام 2016/2017 ومنذ هذا التاريخ حتى

الأن لم يعود إلى اعتلاء منصات التتويج، وهذا سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة للقتال بكل قوة من أجل التركيز لتحقيق الانتصار والعودة إلى منصات التتويج من جديد والاستمرار في حصد البطولات.

وحصد الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات في تاريخه، ويتمنى بأن تعود التاسعة إلى خزائن النادي لكتابة مجد جديد للزعيم.

وعاد سالم الدوسري نجم الفريق من جديد قبل الموقعة المنتظرة وتعافى من الإصابة التي ألمت به وأبعدت عن لقاء

الهلال الأخير في الدوري، ليدخل حسابات الزعيم في نهائي الكأس.

نصراوي حزين

ويمر النصر في أسوء لحظاته هذا الموسم فهو يعاني الويلات، ويقدم مستوى سيء للغاية أبقى الفريق في دوامه المعاناة ببطولة الدوري السعودي، ولكن على صعيد الكأس نجح بعبور عقبة الأهلي السعودي بصعوبة وتفوق عليه بثنائية لهدف.

وعلى الصعيد المحلي يتواجد العالمي في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط من أربعة مواجهات خاضهما حتى الأن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.