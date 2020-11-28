احفظها عندك للتاريخ.. شاهد أهداف الأهلي والزمالك بزاوية جديدة من الملعب

يبحث مستخدمي موقع البحث الشهير "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن أهداف مباراة الأهلي والزمالك، رغم مرور عليها أكثر من 24 ساعة إلا أنها ما زالت تتصدر مؤشرات البحث بقائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بتريند يحمل عنوان أهداف مباراة الأهلي والزمالك.

وكان قد توج الأهلي، مساء أمس الجمعة، بطلًا لدوري

أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، أحرز أهداف المباراة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للأهلي بينما سجل للزمالك النجم شيكابالا.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك من أرض المعلب:

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة

القدم "كاف"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، بدون تعليق إذاعي عليها.

وكتب الاتحاد الإفريقي، على مقطع الفيديو،" ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا، مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل".

أهداف مباراة الأهلي والزمالك بتعليق مدحت شلبي:

ويبحث مستخدمي التواصل الاجتماعي، عن أهداف مباراة الأهلي والزمالك، بتعليق كابتن مدحت شلبي، الشهير بالتعليقات الطريفة على الأهداف، لاسيما في مباراة بحجم نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك.