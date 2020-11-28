بث مباشر | شاهد الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كورة اونلاين”

شاهد بث مباشر فيديو كورة اونلاين لمباراة “الهلال والنصر” في قمة مباريات اليوم السبت 28-11-2020 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس ملك السعودية”.

تُنقل مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”، كما تُنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، بصوت المعلق “فارس عوض”، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورتس المصرية.

تقام مباراة الهلال والنصر على ستاد الملك فهد الدولي بإدارة من الحكم البولندي “سيمون مارتشينياك”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

بدأ نادي “الهلال” حملة استعادة اللقب المفقود منذ موسم 2016\2017 في كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 64، حيث فاز على فريق “عرعر” بنتيجة (4-1)، وفي دور 32 فاز الزعيم على فريق “الجبلين” بنتيجة (4-2)، ثم أزاح “الفيصلي” بصعوبة من دور 16 بنتيجة (5-6) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي (2-2)، وفي ربع النهائي فاز الموج الأزرق على الاتفاق بنتيجة (2-1) بعد التمديد للأشوط الإضافية، قبل أن يصعد إلى النهائي على حساب فريق “أبها” بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين.

على الجانب الآخر، تأهل “النصر” إلى المباراة النهائية اليوم بعدما بدأ رحلته في البطولة من دور 64 ايضًا، حيث فاز على فريق “عفيف” بنتيجة (5-1)، ثم تخطى فريق “البكيرية” في دور 32 بنتيجة (3-1)، وأخرج فريق “ضمك” من ثمن النهائي بنتيجة (4-2)، وأقصى فريق “العدالة” من ربع النهائي بصعوبة بنتيجة (1-0)، قبل أن يزيح أهلي جدة من طريقه في نصف النهائي بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين.

وتواجه الهلال والنصر في 4 نهائيات بكأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز العالمي مرتين، وانتصر الموج الأزرق في مرتين.

ويتأهل الفائز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا مباشرة، كما يحصل على 10 ملايين ريال سعودي، بينما يتحصل الوصيف على 4 ملايين ريال سعودي فقط.

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